Rouen. Hockey sur glace : les Dragons de Rouen se font très peur face à Chamonix

Battus par Amiens lors du dernier match de l'année, les Dragons de Rouen auront réussi à se ressaisir en s'imposant sur leur glace de l'Ile Lacroix face à Chamonix mercredi 2 janvier 2019 pour le compte de la 29è journée de Synerglace Ligue Magnus. Score final : 4-3 après prolongations.

Malmenés, les Dragons ont eu de la ressource

Déjà privés d'Anthony Guttig et de Florian Chakiachvili depuis plusieurs semaines, les absences de Joël Caron et d'Enzo Cantagallo venaient s'ajouter en ce début de match qui voyait le premier tiers se terminer sur le score de 0-0. Le deuxième tiers profitait tout de même aux Jaunes et Noirs qui ouvraient la marque par un bon contre qui voyait Nicolas Deschamps tromper une première fois le portier chamoniard (1-0).

Repris à la fin du deuxième acte et pas au top de leur forme, les joueurs de Fabrice Lhenry allaient encaisser un deuxième but dès l'entame du troisième tiers sur une perte de palet qui profitait a Higby pour un nouveau face à face remporté devant Pintaric (1-2). Pire : les Dragons allaient encaisser un troisième but en infériorité numérique, alors qu'il ne restait que 6 minutes 30 à jouer dans ce match (1-3.

Heureusement, dès le coup d'envoi, Alex Aleardi interceptait une passe entre les deux défenseurs et partait seul au but pour réduire la marque (2-3). Puis Kevin Dusseau, qui semblait esseulé et qui tentait sa chance de loin, parvenait à prendre son propre rebond pour égaliser à 3-3 à trois minutes du buzzer. En prolongations, c'étaient les Normands qui parvenaient à inscrire le but de la victoire après une erreur défensive et un caviar de Marc-André Thinel pour Loïc Lampérier (4-3).

Pas de changement au classement pour les Jaunes et Noirs qui conservent leurs neuf points d'avance sur Grenoble, qui s'est défait de Bordeaux également en prolongations. Prochain rendez-vous pour les Dragons de Rouen le vendredi 4 janvier 2019 avec un long déplacement à Strasbourg.