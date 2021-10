Nintendo a dévoilé sa prochaine console: la Nintendo Switch

Cela faisait 2 ans que Nintendo avait avoué travailler sur une nouvelle console, au nom de code Nintendo NX. Peu de choses avaient filtré sur cette remplaçante de la Wii U.

ON en sait désormais plus: elle s'appelle Nintendo Switch et sera très originale par rapport aux autres consoles de salon. Nintendo avait surpris il y a une dizaine d'années avec la wii, qui apportait des manettes gyroscopiques, qui retranscrivaient les mouvements du joueur à l'écran. Avec la Wii U, un écran tactile faisait son apparition sur la manette principale. Pour la Switch, cette console de salon sera aussi... portable!

En mode "salon", vous utilisez une manette classique pour jouer sur votre téléviseur OU ALORS des petites manettes détachables sur le côté qui s'appelleront Joy-Con.

Ces manettes pourront être attachées à un écran qui fait la taille d'une tablette et permettre ainsi son utilisation en mode nomade, comme une nintendo 3DS. Là aussi, plusieurs choix seront possible pour y jouer. Soit vous laissez les 2 Joy-Con sur les côtés et vous y jouez comme à une 3DS, soit vous posez votre écran sur une surface plane à l'aide de son support et vous jouez avec les Joy-Con que vous aurez détachées. Ces 2 Joy-Con permettent aussi de jouer à 2 sur une seule console!

Le multi-joueurs pourra être encore plus poussé en utilisant plusieurs consoles. Elles se "connecteront". Vous pourrez par exemple jouer à 4 avec 2 consoles.

Les jeux se présenteront sous la forme de cartouches type 3DS, afin de faciliter le transport de la console.

La Nintendo Switch sera disponible à partir de mars 2017. En revanche, aucun prix n'a encore été annoncé.