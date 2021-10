Hors Normandie. Commencez l'année 2019 avec une Nintendo Switch

Pour cette semaine à cheval entre 2018 et 2019, remportez la console Nintendo Switch et le jeu Fortnite, un pack en édition limitée !

Le jeu Fortnite est effectivement gratuit à la base, mais le bundle vous permet d'avoir des bonus offerts ! Vous aurez 1 000 V-Bucks, qui correspondent à la monnaie du jeu, et le Pack Double hélice pour personnaliser votre personnage : une tenue unique, un accessoire de dos, un planeur et une pioche. Avec votre monnaie, vous pourrez par exemple vous acheter le tout nouveau pass de combat de la saison 7 ajoutant plus de 100 nouvelles récompenses.

Lancez-vous dans ce Battle Royale gratuit à 100 joueurs et soyez le dernier survivant. Construisez votre fort et battez-vous pour décrocher la victoire. Faites équipe avec vos amis, qu'ils soient à l'autre bout du monde en ligne ou dans la même pièce !

Points forts

- CONSTRUISEZ ET DÉTRUISEZ - Remodelez le champ de bataille en fabriquant votre propre abri. Un adversaire est derrière un mur ? Détruisez-le et prenez l'avantage !

- ÉQUIPEZ-VOUS - Embarquez dans le Bus de combat et atterrissez à votre endroit de prédilection. Collectez des ressources et des équipements, puis place au combat !

- UNISSEZ VOS FORCES - Faites équipe avec vos amis, qu'ils soient à l'autre bout du monde en ligne ou dans la même pièce !

- MISES À JOUR ET ÉVÉNEMENTS - Les mises à jour prolongent le plaisir avec des modes spéciaux, des tenues, des armes et des objets.

- Utilise la technologie Unreal Engine 4.

-Pas besoin de payer l'abonnement à Nintendo Switch Online pour jouer en ligne à Fortnite.

Pour jouer, sélectionnez-vous par SMS immédiatement en envoyant TENDANCE au 7 11 12 (2x65cts+prix d'un SMS).

Tirage au sort vendredi 4 janvier 2019 entre 8h30 et 9h dans Normandie Matin.

Bonne chance!