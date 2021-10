Hors Normandie. Le rétro-gaming à l'honneur dans Normandie Matin

Chaque matin dans Normandie Matin entre 6h et 9h, Max et Laure vous invitent à jouer au Hit de la salle de bains. Ecoutez attentivement l'extrait qu'ils diffusent à 7h15 et 8h15, donnez le nom du chanteur(se)/groupe et gagnez des cadeaux!

Dotée de 21 jeux classiques préinstallés, la Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System se branche facilement à n'importe quel téléviseur haute définition à l'aide du câble HDMI fourni.

Pour la première fois, les joueurs qui seront les heureux possesseurs de cette console pourront profiter de Star Fox 2, la suite du jeu Star Fox original (sorti sous le nom de Starwing en Europe) qui fut créé à l'époque de la Super Nintendo mais n'est jamais sorti... nulle part !

The Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System possède le même aspect que la console d'origine, elle est simplement plus petite, mais contient 21 jeux préinstallés :

Contra III The Alien Wars

Distribué à l'origine en Europe sous le nom de Super Probotector: Alien Rebels

Donkey Kong Country

EarthBound

FINAL FANTASY® III (Distribué à l'origine au Japon sous le nom de FINAL FANTASY® VI)

F-ZERO™

Kirby Super Star(Distribué à l'origine en Europe sous le nom de Kirby's Fun Pak)

Kirby's Dream Course

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Mega Man™ X

SECRET of MANA®

Star Fox (Distribué à l'origine en Europe sous le nom de Starwing)

Star Fox 2

Street Fighter™ II Turbo: Hyper Fighting

Super Castlevania IV

Super Ghouls'n Ghosts™

Super Mario Kart

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Super Mario World

Super Mario World 2: Yoshi's Island

Super Metroid

Super Punch-Out!!

Parmi les jeux comportant des fonctionnalités multijoueur, vous trouverez notamment Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting, Super Mario Kart, Contra III: The Alien Wars™ et Secret of Mana.

Replongez dans les années 90 et redécouvrez des classiques intemporels avec la console Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System.

Pour s'inscrire au Hit de la salle de bains, envoyez dès maintenant SDB au 7 11 12 par SMS (65cts+prix d'envoi d'un SMS) ou appelez au 0892 23 73 38 (40cts/min) quand les animateurs vous y invitent.

Bonne chance!

