Washington (AFP). Lancement de la capsule Cygnus d'Orbital ATK vers l'ISS

L'accident qui s'était produit le 28 octobre 2014 avait aussi sérieusement endommagé le pas de tir de Wallops.

La fusée s'est arrachée de son pas de tir à 19H45 locales (23H45 GMT). Cygnus s'est séparée du deuxième étage d'Antares près de dix minutes après le décollage pour se mettre sur orbite.

La capsule a déployé ses deux antennes solaires qui fournissent l'électricité, plus d'une heure après, a confirmé le centre de contrôle d'Orbital en Virginie pour commencer sa course poursuite de l'ISS qu'elle atteindra dimanche 23 octobre.

"Cette mission était critique pour la Station Spatiale", a déclaré le patron de la Nasa, Charles Bolden en félicitant l'équipe d'Orbital dans le centre de contrôle à Wallops après avoir assisté au lancement à l'extérieur.

Une fois arrivée à proximité de l'ISS, la capsule sera saisie vers 10:00 GMT par le bras télémanipulateur de la Station, piloté par l'astronaute japonais Takuya Onishi et sa collègue américaine de la Nasa Kate Rubins, pour être amarrée sur le module Unity.

Il faut normalement deux jours pour atteindre l'avant-poste orbital. Mais cette fois la Nasa a préféré que le vaisseau russe Soyouz attendu vendredi matin à l'ISS, s'amarre en toute sécurité avant que Cygnus ne soit amarrée à son tour.

La reprise des vols d'Antares était initialement prévue pendant l'été mais elle a été reportée plusieurs fois.

Pour cette nouvelle mission de fret vers l'avant-poste orbital, la sixième dans le cadre d'un contrat avec la Nasa, Cygnus transporte 2,3 tonnes de matériel, dont des approvisionnements pour les six membres d'équipage et des équipements pour des expériences scientifiques.

Plusieurs dizaines d'expériences seront effectuées dans l'ISS avec les matériaux et équipements apportés par Cygnus parmi lesquelles la combustion de carburant à des températures très basses et sans flamme visible. Les résultats pourraient aider les scientifiques à mettre au point des moteurs avancés plus efficients ainsi que de nouveaux carburants.

Une seconde expérience d'incendie à bord de la capsule est également prévue avant qu'elle ne retombe dans l'atmosphère, pour étudier la propagation du feu en microgravité et mieux protéger les équipages des futures missions spatiales contre des incendies. Une première expérience de cette nature avait eu lieu lors de la précédente mission de Cygnus au printemps.

- Moteurs plus modernes -

Cygnus restera attachée à la Station jusqu'en novembre. Elle sera chargée de 1,3 tonne de déchets avant d'être désamarrée et de plonger dans l'atmosphère où elle se désintégrera.

Après l'accident d'octobre 2014 dû à la défaillance d'une turbopompe d'un des moteurs russes AJ-26 qui équipaient Antares, Orbital a pu envoyer Cygnus vers l'ISS à deux reprises, en décembre 2015 et en mars 2016, en utilisant une fusée Atlas V de la société américaine United Launch Alliance depuis Cap Canaveral, en Floride.

Les deux AJ-26 dont la conception datait des années 1960 ont été remplacés par des moteurs modernes RD-181 que le fabricant russe a adaptés à Antares.

La reprise des vols d'Antares intervient six semaines après l'explosion de la fusée Falcon-9 de SpaceX sur un pas de tir en Floride lors d'un essai statique des moteurs. Cet accident a détruit un satellite israélien de télécommunications de 200 millions de dollars, qu'aurait dû utiliser Facebook. C'était le deuxième accident en quinze mois pour la société fondée et dirigée par le milliardaire Elon Musk.

L'origine de l'explosion n'a apparemment pas encore été déterminée mais SpaceX a indiqué espérer reprendre ses vols en novembre.

Orbital ATK et SpaceX sont les deux seules sociétés privées avec lesquelles la Nasa a conclu des contrats de livraison de fret à l'ISS, pour respectivement 1,9 milliard et 1,6 milliard de dollars.

L'agence spatiale a également conclu deux autres contrats avec SpaceX et Boeing pour transporter des astronautes à l'ISS à partir de 2018.

Des millions de personnes dans les Etats de la côte est des Etats-Unis de la Caroline du Sud au Massachusetts, ont été en mesure d'apercevoir les flammes des moteurs d'Antares quand elle s'est élevée dans le ciel dans une nuit très claire selon la Nasa.