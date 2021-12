Washington (AFP). Bienvenue de retour sur Terre!: Obama salue Scott Kelly

"Votre année dans l'espace a été cruciale pour l'avenir de l'exploration spatiale américaine", a ajouté le président américain. "J'espère que le gravité n'est pas trop pesante !". La capsule Soyouz transportant trois astronautes de l'ISS s'est posée mercredi dans les steppes kazakhes, au sud-est de Jezkazgan (centre). Mikhaïl Kornienko, 55 ans, et Scott Kelly, 52 ans, étaient arrivés dans l'ISS le 27 mars 2015. Ils sont restés quasiment un an à bord de la station internationale, la plus longue période ininterrompue passée dans la station depuis que celle-ci est capable d'accueillir des passagers, en 2000. Pendant leur long séjour, les deux hommes ont été soumis régulièrement à des examens médicaux ainsi qu'à une batterie de tests et d'analyses pour étudier les effets à long terme de la microgravité sur l'organisme humain.

