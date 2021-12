Jezkazgan (Kazakhstan) (AFP). ISS: arrivée sur Terre des astronautes après un record de 340 jours

Vers 04h30 GMT, comme prévu, la capsule Soyouz transportant le Russe Sergueï Volkov, son compatriote Mikhaïl Kornienko et l'Américain Scott Kelly, ces deux derniers ayant passé 340 jours à bord de l'ISS pour préparer de futures missions habitées vers Mars, s'est posée dans les steppes kazakhes, au sud-est de Jezkazgan (centre). "L'air est tellement bon ici. Je me demande pourquoi vous êtes tous emmitouflés!", s'est exclamé Scott Kelly en sortant de la capsule, selon les images de la télévision de la Nasa. Alors qu'ils devaient sortir eux-mêmes du Soyouz pour imiter les conditions d'un atterrissage sur Mars, les astronautes ont échoué et dû recevoir l'aide des équipes d'évacuation pour s'extraire, a précisé le Centre de contrôle russe à l'agence de presse TASS. Mikhaïl Kornienko, 55 ans, et Scott Kelly, 52 ans, étaient arrivés sur l'ISS le 27 mars 2015. Ils sont restés quasiment un an à bord de la station internationale, la plus longue période ininterrompue passée dans la station depuis que celle-ci est capable d'accueillir des passagers en 2000. Pendant leur long séjour, les deux hommes ont été soumis régulièrement à des examens médicaux ainsi qu'à une batterie de tests et d'analyses pour étudier les effets à long terme de la microgravité sur l'organisme humain. Des échantillons de fluides corporels ont été prélevés avant leur départ, puis durant la mission et seront recueillis pendant plus d'un an après leur retour sur Terre. Le frère jumeau de Scott Kelly, l'ancien astronaute Mark Kelly, a également participé au sol à cette expérience. Les données recueillies sur les deux frères devraient fournir des points de comparaison précis et utiles sur les effets physiologique du voyage de longue durée dans l'espace. Lors d'une conférence de presse jeudi dernier retransmise depuis l'ISS, Scott Kelly avait déclaré se sentir bien psychologiquement et pouvoir, si nécessaire, "rester cent jours de plus", voire davantage dans l'espace confiné de l'ISS. "Je pourrais faire encore un an s'il le fallait", avait-il lancé en admettant être "impatient de rentrer" pour retrouver sa famille et ses amis. L'astronaute avait aussi expliqué avoir été affecté par l'absence d'eau courante, qui rend les choses difficiles, notamment pour l'hygiène corporelle. - 'camper dans les bois' - "C'est un peu comme si j'avais passé un an à camper dans les bois", avait-il expliqué. En microgravité, les gouttes d'eau flottent dans l'air et, au contact du corps, se collent fermement à la peau. Les astronautes font donc leur toilette avec des éponges humides. C'est la raison pour laquelle Scott Kelly a dit que "la première chose" qu'il ferait en arrivant chez lui à Houston, au Texas, serait de sauter dans sa piscine. Interrogé sur sa santé, il avait assuré se sentir "plutôt en forme", souffrant seulement de petits problèmes de vue liés à l'apesanteur. La microgravité augmente en effet le fluide céphalo-rachidien autour du nerf optique, affectant la vision. L'absence de gravité a aussi des effets bien connus sur les muscles et sur le squelette en réduisant la masse musculaire et la densité osseuse, ce qui contraint les astronautes à faire régulièrement de l'exercice. Sergueï Volkov, qui a décollé pour l'ISS le 15 décembre 2015 et commandait ce vol retour vers la Terre, aura lui passé 182 jours en orbite. Au cours de la mission qu'il vient de terminer, Scott Kelly a également battu deux records américains: celui du plus long vol dans l'espace (340 jours) et celui de durée cumulée, avec 540 jours en orbite au total. Le record absolu du plus long séjour unique dans l'espace revient au Russe Valeri Poliakov, resté plus de 14 mois d'affilée (437 jours précisément) à bord de l'ancienne station spatiale Mir en 1994 et 1995. Le record de temps de vol cumulé en orbite revient à un autre cosmonaute russe, Guennadi Padalka, qui avait débuté son dernier vol spatial en même temps que Kelly et Kornienko, en mars 2015, et a au total tourné autour de la Terre durant 879 jours.

