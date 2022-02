Washington (AFP). SpaceX pose le 1er étage de sa fusée sur une barge flottante, une première

L'atterrissage de l'engin de 70 mètres de haut a eu lieu moins de dix minutes après son décollage de Cap Canaveral, en Floride. Le lanceur a d'abord propulsé la capsule de fret Dragon vers la Station spatiale internationale (ISS), la première mission de fret de SpaceX depuis l'accident de sa fusée il y a neuf mois.

Deux minutes et demie après la séparation du reste du lanceur, le premier étage de Falcon 9, qui était alors à plus de 100 kilomètres d'altitude, a commencé sa descente avec des moteurs en rétrofusée, se posant en douceur sur une petite plateforme en mer. La firme avait déjà tenté cette manoeuvre à cinq reprises, sans succès jusqu'alors.

SpaceX était déjà parvenu en décembre à faire poser le premier étage de Falcon sur la terre ferme après un lancement, et ce dès la première tentative.

Le président Barack Obama a félicité SpaceX pour ce succès dans un message sur Twitter: "Félicitations à SpaceX pour avoir posé une fusée en mer. C'est grâce à des innovateurs comme vous et la Nasa que l'Amérique continue à dominer l'exploration spatiale", a-t-il écrit.

Elon Musk, patron de SpaceX, s'est également félicité du succès de l'opération: "Je pense que c'est une bonne étape pour l'avenir des vols spatiaux car cela réduira les coûts" des lancements, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. "On a prouvé que ça pouvait marcher".

M. Musk a expliqué que le carburant de la fusée pour un lancement coûtait 300.000 dollars mais que le coût de production du lanceur était de 60 millions de dollars.

"Si on peut le récupérer et le réutiliser rapidement on réduit cent fois le coût du lancement", a-t-il estimé.

Ce premier étage de Falcon 9 va subir des tests statiques de ses moteurs avant de décider s'il peut voler de nouveau, a indiqué le milliardaire.

Si les tests sont concluants il pourrait être réutilisé dans deux ou trois mois pour un lancement commercial: "A l'avenir, nous espérons que nous pourrons relancer quelques semaines après", a-t-il avancé.

Un autre milliardaire, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et de la société Blue Origin, avait été le premier en 2015 à faire atterrir sa fusée "New Shepard" après un vol suborbital, jugé moins difficile par les experts. Il a répété l'exploit à trois reprises.

- Fournitures et souris -

La capsule Dragon s'est quant à elle placée sur orbite sans problème vendredi. Elle doit rejoindre l'ISS dimanche à 11H00 GMT pour y livrer 3,1 tonnes d'approvisionnement, des matériels scientifiques et un module habitable gonflable de 1,4 tonne fabriqué par la société américaine Bigelow. Il sera attaché à l'avant-poste orbital, une première.

Cette capsule gonflable est inspirée de concepts inventés par la Nasa dans les années 1990 et développés par la firme créée par l'homme d'affaires Robert Bigelow.

En 2013, il a conclu un contrat de 17,8 millions de dollars avec la Nasa pour construire cette nouvelle capsule afin de tester ces habitats spatiaux plus légers.

Amarré à l'ISS à l'aide du bras télémanipulateur, la capsule en kevlar se déploiera grâce à des réservoirs d'air internes pour atteindre quatre mètres de longueur pour un diamètre de 3,2 mètres, lui donnant un volume de 16 mètres cube, soit la taille d'une petite chambre.

Dragon transporte également de la nourriture et de l'eau pour les six membres d'équipage de l'ISS, ainsi que des équipements et du matériel d'expériences, dont 20 souris. Elles permettront d'étudier l'atrophie musculaire et la perte de densité osseuse en microgravité.

Le vol de vendredi a été le troisième pour la nouvelle version de Falcon 9, conçue après l'accident de juin 2015, la fusée ayant déjà lancé avec succès des satellites en décembre et début mars.

Il s'agit de la huitième mission d'approvisionnement de l'ISS pour SpaceX, qui a passé un contrat de 1,6 milliard de dollars avec la Nasa.