MISE À JOUR. La victime n'est plus entre la vie et la mort. Elle est grièvement blessée et toujours hospitalisée.

Un jeune homme de 26 ans qui participait ce dimanche 16 octobre 2016 à la course d'obstacles "No Limit Day" au Centre d'entraînement golfique de Bois-Guillaume (Seine-Maritime), près de Rouen, est actuellement dans un état critique. "Le jeune homme a fait une mauvaise chute au water jump", regrette l'organisateur de l'événement. "L'équipe est bouleversée et s'informe régulièrement de son état".

Un water jump sujet à controverse

Considéré comme particulièrement dangereux par les participants, ce saut dans un étang de deux mètres de profondeur aurait été la cause de quelques blessures et abandons. "Deux maîtres-nageurs sauveteurs et deux surveillants de baignade étaient présents sur les lieux", répond Grégory, co-organisateur du No Limit Day, à ceux qui dénoncent des manquements." Sur les 100 personnes qui ont sauté, les blessures restent exceptionnelles", tempère-t-il, tout en rappelant qu'aucun des obstacles n'était obligatoire.

Mais qui dit esprit d'équipe et dépassement de soi, dit souvent prises de risques démesurés. Et à ce jour, il n'existe aucune norme de sécurité particulière à respecter pour ce type d'événement sportif.

