Rouen. Des nouveautés pour les rendez-vous sports de la Métropole de Rouen

Lancés en 2012 dans la Métropole Rouen Normandie, les rendez-vous sports continuent à se développer et à se diversifier. Pour 2018, deux nouveaux sports intègrent le dispositif (le golf et la danse de salon) et trois autres communes de Seine-Maritime le rejoignent : Elbeuf, Le Trait et Jumièges.