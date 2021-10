Rouen. Rouen : Kev Adams et Gad Elmaleh au Zénith dans un show à l'américaine

Les 25 et 26 octobre 2016, Gad Elmaleh et Kev Adams se partageront la scène au Zénith de Rouen. Depuis le 8 octobre, ils sont en tournée pour leur nouveau spectacle Tout est possible.

A 16 ans il rencontre Gad dans sa loge

Kev, celui que Gad surnomme son "petit frère" même si 25 ans les séparent, a depuis toujours une grande admiration pour Gad. Alors qu'il n'a que 16 ans, il parvient à le rencontrer dans sa loge après un spectacle. Cette entrevue est une révélation pour Kev et scelle son destin: il sera humoriste.

Il embrase le public

En 2010, une deuxième rencontre est décisive. Kev anime la première partie du show de Gad. Celui-ci est immédiatement séduit par la façon dont il parvient à embraser le public.

Un spectacle, des surprises

Dans Tout est possible, fruit de leur complicité, ils conjuguent enfin leur talent. Ils y évoquent leur parcours, et leur quotidien, chantent et dansent comme ils ont toujours fait, dispensent des conseils de draguent ou parodient des comédies musicales: un spectacle qui réserve bien des surprises!

Pratique. Mardi 25 et mercredi 26 octobre 2016, à 20h. Zénith de Rouen. Tarifs : 46,50 à 65€. citylive.trium.fr

LIRE AUSSI :