Caen. Normandie: un homme arrêté avec plus de 5 kilos de cannabis

Un homme en possession de 5kg271 de résine de cannabis a été arrêté samedi 8 octobre 2016 à Saint-Ouen-sur-Iton (Orne), près de L'Aigle. Il a été jugé en comparution immédiate ce mardi 11 octobre 2016 après-midi, en visioconférence depuis sa prison du Mans (Sarthe), par le tribunal correctionnel d'Alençon.

Une invraisemblable histoire

Il s'agit d'une invraisemblable histoire: cet homme de 43 ans est en train de se séparer de sa compagne, près du Havre. Le dealer, c'est elle. Mais elle ne voulait pas rendre ses affaires, à son ex-compagnon. Il lui a donc volé le cannabis pour se venger… Son ex-femme l'a alors dénoncé aux gendarmes qui sont venus le perquisitionner.

L'homme a été condamné à 1 an de prison ferme et 1 an avec sursis, mais il n'a pas été maintenu en détention. En revanche les enquêteurs devraient désormais s'intéresser de près aux activités douteuses de son ex-compagne…

