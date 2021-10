Le-Havre. 710g d'héroïne saisis en Normandie

L'affaire débute le mardi 22 novembre 2016 à 19h10. Depuis plusieurs semaines, de nombreux renseignements laissent penser qu'un trafic de stupéfiants a cours dans le quartier Caucriauville au Havre (Seine-Maritime). La brigade anti-criminalité et la brigade canine mettent alors en place une surveillance du secteur tandis qu'une réquisition du procureur de la République du Havre les autorise à mener des contrôles.

Le fuyard rattrapé

Rue Charles Romme, les forces de l'ordre repèrent un homme en train de porter un sac. Quand elles veulent le contrôler, il prend la fuite avant de monter dans un véhicule en train de circuler avenue du 8 mai 1945. Mais les policiers parviennent à interpeller le fuyard et le conducteur du véhicule.

710g d'héroïne et 600€ retrouvés

Très rapidement, les policiers se rendent compte que l'automobiliste n'a rien à voir avec l'affaire et ne connaît pas le suspect, qui est monté dans une voiture au hasard pour tenter d'échapper à l'interpellation. Le sac du fuyard, âgé de 25 ans, est fouillé: plus de 710g d'héroïne y sont retrouvés ainsi qu'une balance de précision, un téléphone portable et un pistolet d'alarme sans ses munitions.

Le suspect, connu des services de police, voit son domicile perquisitionné. Environ 20g de résine de cannabis y sont trouvés. 600€ en liquide sont également découverts.

24 mois de prison ferme

Sur le mis en cause est également retrouvée une carte de démarrage d'une voiture. Il dit qu'elle ne lui appartient pas. Le véhicule est finalement retrouvé le mercredi 23 novembre 2016 dans le quartier Caucriauville. L'une des vitres a été récemment brisée. À l'intérieur, deux balances de précision ont été découvertes par les forces de l'ordre. Enfin, le chien de la brigade canine, par son flair, a permis aux policiers d'affirmer que le véhicule avait récemment transporté de la drogue.

Déféré en comparution immédiate vendredi 25 novembre 2016, il a été condamné à une peine de 24 mois de prison ferme avec mandat de dépôt.

