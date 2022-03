Ce big band brésilien est un invité de marque pour l'ECFM de Canteleu (Seine-Maritime) ce vendredi 14 octobre 2016. Né au coeur du quartier Bixiga de Sao Paulo dans les studios d'enregistrement du numéro 70 de la rue Très de mayo, ce big band s'est naturellement trouvé affublé du surnom de Bixiga 70.

Né en 2000, c'est aujourd'hui un symbole à lui tout seul: celui de l' identité métissée de ce quartier populaire de Sao Paulo et plus largement celui d'une tradition musicale festive toujours très vivace. Fiers de cet héritage, les dix musiciens du groupe portent en étendard ce brassage culturel et transcendent leurs différences pour mieux se réunir autour de la musique.

Des rythmes métissés

Grâce à cela, chaque concert est toujours une expérience intense et unique. Les rythmes déjantés de l'afrobeat mêlés au jazz funk mais aussi à des sonorités plus traditionnelles comme la cumbia, la samba et le malinké guinéen, le carimbo et le candoublé entraînent immanquablement le public dans une folle danse de partage et de communion.

Pratique. Vendredi 14 octobre à 20h30. ECFM de Canteleu. Tarifs 9 à 13€. Tél. 02 35 36 95 80