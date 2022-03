caen. Hockey-sur-Glace : défaite des Drakkars de Caen face aux Hormadis d'Anglet

La première partie de la rencontre opposant les Drakkars de Caen aux Hormadis d'Anglet, au Pays Basque, a été très mouvementée. Dès la première minute, un but est marquée par les sudistes, qui en marquent un second à la 5e minute et pour couronner le tout, un dernier quelques minutes après. Mais les Drakkars se ressaisissent et montrent leur volonté de gagner ce match. Ils marquent 2 buts dans la seconde partie mais n'arrivent pas à égaliser. La victoire revient aux Basques.

Prochain match : 15 octobre 2016 : Val Vanoise - Caen à Méribel (Savoie).

