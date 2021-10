Caen. Hockey sur glace : les Drakkars veulent récupérer leur place à Dunkerque

La défaite des Drakkars de Caen (Calvados) contre Anglet samedi 27 janvier 2018, bien que logique et pas dramatique au vu de l'écart de niveau entre les deux équipes, a privé Caen de sa huitième place, qualificative pour les play-offs. Devancé par Dunkerque (Nord), Caen a justement l'opportunité de reprendre sa place en terres nordistes dès samedi 2 février, alors qu'il ne reste plus que six matchs dans la saison régulière. Le sprint final commence maintenant d'après l'entraîneur Luc Chauvel : "Il nous reste six matchs contre des adversaires à notre portée, on ne veut pas prendre des points mais les trois points à chaque rencontre désormais".

Une ambiance carnaval

Depuis le début du mois et jusqu'en avril, c'est le célèbre carnaval de Dunkerque qui amènera à l'atypique patinoire Michel Raffoux une ambiance exceptionnelle, ce qui n'est pas pour déplaire aux joueurs de Caen, attirés par ce genre d'atmosphères selon leur entraîneur : "Les garçons aiment ce genre d'ambiance ça leur fait penser à quand les fanfares de l'université viennent les encourager. On joue souvent à Dunkerque pendant le carnaval et ça a tendance à désinhiber les joueurs, ce sera très festif".

