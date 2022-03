SAINT-LO. Manche : 800 nouveaux jeunes décrochent du système scolaire chaque année

Le chiffre est alarmant. Tous les ans, dans la Manche, l'on recense 800 nouveaux jeunes "décrocheurs". Face à ce constat, le Conseil départemental, qui est officiellement responsable uniquement des bâtiments, "se sent responsable de cette classe d'âge (15-24 ans)" selon les propres termes de son président, Philippe Bas.

Une plateforme pour dynamiser les stages de 3ème

En partenariat avec les services académiques et les chambres consulaires, le Conseil départemental de la Manche souhaite travailler sur 3 axes : conforter les liens entre les collèges et le tissu économique local, développer au sein des collèges des projets pédagogiques contribuant à la découverte du monde économique et professionnel et dynamiser le stage d'observation en milieu professionnel pour les élèves de 3ème.

Explication de ces engagements avec Philippe Bas, président du Conseil départemental de la Manche.

La plateforme en ligne d'offre de stages d'observation en milieu professionnel pour les élèves de 3ème sera mise en place à la prochaine rentrée scolaire 2017.

