Sotteville-lès-Rouen. L'Acantha : appel à la fraternité en musique au Trianon à Sotteville-lès-Rouen 

L'Acantha chante en "pas d'langue" ce vendredi 13 octobre 2016 au Trianon à Sotteville-lès-Rouen. C'est sur les planches d'un théâtre que cette forme d'expression est née: "Je travaillais avec Nicolas Ragu sur une mise en scène d'Antigone et ce langage improvisé s'est imposé à nous ", explique-t-elle.

L'âme de l'auditoire

" Le pas d'langue c'est un chant d'intention qui permet d'exprimer avec sincérité des émotions et qui offre une très grande liberté: je communique ainsi sans censure et sans peur." Même si ces chants ne racontent pas d'histoires, la musicalité des mots s'adresse directement à l'âme de l'auditoire.

Une expérience à vivre

Sto ko wé est une expérience à vivre, un concert éclectique qui marie chant à cappella et rock, musique tribale et samba, charleston et pop: son répertoire ne connaît pas de limite.

C'est une musique de partage qui invite à lâcher prise et à communier. Après s'être produite au festival d'Avignon en 2015, puis dernièrement au festival Chant d'Elles, L'Acantha bénéficie aujourd'hui du soutien de nombreuses structures normandes et vient de terminer une résidence au Batolune d'Honfleur et au Trianon.

Pratique. Vendredi 14 octobre à 20h30. Le Trianon à Sotteville-lès-Rouen. tarifs 7 à 14€. Résa 02 35 73 95 15