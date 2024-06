Sotteville-lès-Rouen. Les Francobeats : francophonie et musique urbaine à l'honneur

Pour cette première édition, le festival Les Francobeats frappe fort avec un casting international et 3h30 de concert. Pour Jules Kandem Taguiawa, à l'initiative du projet, il s'agit de faire connaître des artistes d'origine africaine et de les intégrer à des réseaux professionnels. "Il y a beaucoup de talents méconnus en Normandie, ce festival doit offrir à ces artistes des opportunités de diffusion." Lui qui est installé depuis huit ans à Rouen a été, pendant 15 ans, directeur de festival de la francophonie au Gabon. Il invitait alors des artistes français à se produire en Afrique. Il transpose donc ce qu'il faisait en Afrique en Normandie, avec pour but de créer des connexions et de favoriser la découverte. Il nous fera découvrir une artiste de Normandie Z, la Belge Estelle Baldé, le Congolais RJ Kanniera ainsi que Ténor du Cameroun : "La musique urbaine dans toute sa diversité !" Le deuxième opus est déjà prévu en mars 2025 à Oissel.

Pratique. Samedi 29 juin à 20h au Trianon transatlantique à Sotteville-lès-Rouen. trianontransatlantique.com.