Rouen. FrancoBeats revient et met à l'honneur musiques urbaines et francophonie

Quelle meilleure occasion que la semaine de la francophonie pour mettre en avant ce festival ? Le FrancoBeats revient pour une deuxième édition du jeudi 20 au samedi 22 mars dans l'agglomération de Rouen avec l'envie de faire rayonner les musiques urbaines francophones, en particulier celles d'Afrique, dans le paysage musical normand. Près d'une quinzaine d'artistes dans des styles très variés, de la soul à l'électro en passant par le rap et le blues, vont proposer leur création en forme de fusion et de mélange des cultures.

"C'est un moyen de donner la possibilité aux artistes africains d'intégrer le circuit professionnel en France, explique Jules Taguiawa Kamdem, l'initiateur du festival. Ce sont des mégas stars dans leur pays mais les problèmes de soutien et de structuration font qu'ils ne sont pas connus à l'extérieur." D'où l'idée, via ce festival, de se poser comme un interlocuteur, un relais pour ces artistes. Ils se produiront au centre commercial Saint-Sever à la Case, au Trianon transatlantique de Sotteville et au Palais des congrès d'Oissel. "L'ambition est ensuite de les programmer sur d'autres territoires en Normandie", insiste Jules Taguiawa Kamdem.

Des soirées thématiques

La programmation est très variée, avec des artistes "vus ici comme émergents, mais qui proposent des choses intéressantes qu'on ne verra que sur le FrancoBeats festival". Et d'évoquer Nabashu et son "flow incroyable", une diversité d'artistes sénégalais le vendredi, le pays invité d'honneur, avec notamment Didier Awadi, "le père fondateur du rap en Afrique", ou Matador qui s'inscrit dans cette lignée. Fousseyni, rappeur de Rouen, sera présent aussi le vendredi. Le samedi, "on va explorer la culture des îles de l'océan Indien avec des artistes des Comores, de Madagascar ou de l'Ile de la Réunion".

Autour du festival s'ajoutent des ateliers d'écriture, des rencontres-débats, par exemple sur la place des femmes dans les musiques urbaines, ou des projections de films, pour prolonger l'expérience.

Pratique. Jeudi 20 mars à la Case à Rouen, vendredi 21 au Trianon transatlantique, samedi 22 au Palais des congrès d'Oissel. De 0 à 20,40€. Programmation sur Instagram francobeatsfestival