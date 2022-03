Rouen. Salon Maison Déco au Parc Expo de Rouen : trois jours pour trouver le logement ou la déco de ses rêves

Une nouvelle édition du Salon Maison Déco commence ce vendredi 7 octobre 2016 au Parc Expo, situé à Grand-Quevilly (Seine-Maritime). Pendant trois jours, ceux qui veulent acheter une maison ou veulent simplement décorer leur intérieur vont pouvoir trouver l'idée qui leur manquait.

Zoom sur la construction en bois

Trois grands secteurs dominent le salon. Le premier tient à la construction en bois, de plus en plus à la mode. Des professionnels du précieux matériau vont mettre en avant les avantages d'une maison à ossature bois (économe en énergie, plus confortable). Mais gardez en tête que c'est aussi plus cher...

Des ateliers de bricolage gratuits

Le second tient au bricolage : des ateliers gratuits, menés par Leroy Merlin, seront proposés pendant toute la durée du salon. Idéal pour rajeunir un intérieur légèrement défraîchi (pose de parquet, rénover un meuble ancien ou des boiseries...).

Décorer son intérieur

Le troisième tient à la décoration de votre intérieur. Un hall entier y est dédié. Décoration toujours, la foire d'art contemporain Art Up ! s'installe pour la première fois à Rouen (elle se déroule habituellement à Lille). De quoi s'offrir une oeuvre d'art pour habiller son séjour.

Stéphane Plaza, l'invité de marque

A noter également la présence d'un espace dédié aux artisans qui pourront démontrer leurs savoir-faire typiquement normands. L'as de l'immobilier made in M6 Stéphane Plaza sera également là dimanche 9 octobre 2016 de 11h à 18h.

La billetterie en ligne est à retrouver ici.

A LIRE AUSSI.

Pratique. Le vendredi de 10h à 21h, le samedi et le dimanche de 10h à 20h et le lundi de 10h à18h. 6€ en ligne, 7€ le ticket sur place, gratuit pour les - 12 ans.