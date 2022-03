Rouen. Hockey: les Dragons de Rouen en déplacement chez les Ducs d'Angers

Premier rendez vous entre les deux finalistes de la saison passée. Les Ducs d'Angers (Maine-et-Loir) reçoivent les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) pour le compte de la 8ème journée de Saxoprint Ligue Magnus mardi 4 octobre 2016.

Un départ pas digne des Ducs

C'est en position de leader (grâce à la victoire 6-2 contre Dijon (Cote d'Or) ,et la défaite de Gap lors de la dernière journée) que les Jaunes et Noirs aborderont cette rencontre face à une équipe Angevine qui réalise un premier quart de saison médiocre avec seulement la 9ème place au classement et juste deux victoires au compteur pour cinq défaites (dont une en prolongation).

Toujours compliqué

Même si les Ducs d'Angers restent sur une défaite 3-2 dans leur patinoire du Haras face aux Boxers de Bordeaux (Gironde), il faudra se méfier de cette équipe sur cette petite glace qui pose souvent des problèmes aux joueurs de Fabrice Lhenry.

