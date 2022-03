Rouen. Hockey : les Dragons de Rouen perdent à Angers et laissent filer la première place

C'est une seconde défaite cette saison pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime), face aux Ducs d'Angers (Maine-et-Loire) lors de cette 8e journée de Saxoprint Ligue Magnus, mardi 4 octobre 2016. Score final 6-2.

Un 2e tiers charnière

Les Angevins démarrent le match fort et ouvrent le score après cinq minutes de jeu par Jonathan Lessard, avant de doubler la mise après quatorze minutes de jeu par Michael Busto.

Les Rouennais ne mettront pas longtemps à réagir en suépriorité numérique un peu moins de deux minutes plus tard par Loic Lampérier à la déviation d'un tir de Marc-André Thinel 2-1. Les Jaunes et Noirs égalisent même trente secondes avant la sirène par Marc-André Thinel.

Les joueurs de Fabrice Lhenry tiennent leur adversaire sur leur petite glace toujours difficile à jouer, mais vont craquer dans ce deuxième tiers et encaisser trois buts par Romain Gaborit, Braden Walls et Cody Campbell. A la fin du 2e tiers, les Ducs mènent 5-2.

Rouen perd la tête

La messe semble dite dans le 3e tiers et les Angevins vont terminer le travail en inscrivant un 6e et dernier but encore une fois par Cody Campbell 6-2.

Avec cette première défaite à l'extérieur, les Jaunes et Noirs perdent la tête du championnat au profit des Boxers de Bordeaux.

Prochain match pour les Dragons vendredi 7 octobre 2016, avec la réception du Gamyo d'Epinal (Vosges) sur l'Ile Lacroix.

