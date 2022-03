Rouen. Hockey sur glace : après la défaite à Bordeaux, les Dragons de Rouen reçoivent Nice

Après la défaite concédée sur la glace des Boxers de Bordeaux (Gironde) dimanche 9 octobre 2016 2-1 lors de la 10e journée, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) reçoivent les Aigles de Nice (Alpes-Maritimes) mardi 11 octobre 2016 pour le compte de la 11e journée de Saxoprint Ligue Magnus.

Bilan mitigé à Nice

Alors que le promu Niçois avait réalisé un début de championnat intéressant en prenant même la tête de la Saxoprint Ligue Magnus au bout de quelques journées, le rythme des victoires s'est un peu estompé depuis et les Niçois sont descendus à la 8e place au classement et restent notamment sur trois défaites consécutives face à Epinal, Bordeaux et Gap.

Coté Rouennais, les joueurs de Fabrice Lhenry alternent le bon et le moins bon avec deux défaites contre les Ducs d'Angers (Mayenne) et les Boxers de Bordeaux et deux victoires contre les Brûleurs de Loups de Grenoble (Isère) et le Gamyo d'Epinal (Vosges), et se positionnent actuellement à la 4e place à égalité de points avec Lyon (Rhône), soit 19 points.

Il ne faudra donc pas se faire surprendre à domicile pour rester au contact des équipes de tête et du leader Gap qui possèdent déjà quatre points d'avance.

