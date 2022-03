Canteleu. Normandie : série d'incendies en pleine nuit dans une zone industrielle de l'agglomération de Rouen

Série d'incendies dans la nuit de dimanche 2 à lundi 3 octobre 2016, dans l'agglomération de Rouen (Seine-Maritime). Un premier départ de feu est constaté à proximité d'une société basée chemin de Croisset à Canteleu. Il est 22h40. Cinq minutes plus tard, au 16, boulevard de l'Ouest à Rouen, une intervention des sapeurs-pompiers est requise pour un nouveau départ de feu, cette fois dans l'entrepôt de la société Troc 3000. Les pompiers maîtrisent l'incendie, mais 300 mètres carrés sont tout de même détruits. La surface de vente demeure préservée. Le feu a pris naissance dans les conteneurs poubelles derrière le fourgon de livraison de l'entreprise.

Un entrepôt, un atelier, un véhicule et des conteneurs en fumée

A la même heure, un conteneur situé devant la façade de la société URA, sise juste à côté au 14, boulevard de l'Ouest, prend également feu.

Et ce n'est pas fini, puisque deux heures plus tard, à 1h10 du matin, deux nouveaux foyers sont repérés non loin de là, là où le premier départ de feu avait été constaté vers 22h40. Si là encore aucun blessé n'est à déplorer, cette fois, c'est un atelier et un véhicule qui se retrouvent calcinés.

Les auteurs des faits n'ont pas encore été identifiés, et aucun lien entre les trois affaires n'a pour le moment pu être établi.

