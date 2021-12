Canteleu. Le parc animalier de la forêt de Roumare plus accessible au public

Pour les joggeurs, les amoureux de la nature et les promeneurs du dimanche matin, le parc animalier de la forêt de Roumare est un incontournable. Situé aux portes de Rouen, entre Canteleu, Sahurs et le Val-de-la-Haye (Seine-Maritime), le parc de 26 hectares accueille près de 400 000 visiteurs par an. Mais depuis la dernière vague de travaux notables, en 2005, le site a pris quelques rides. La Métropole de Rouen Normandie et l'Office national des forêts (ONF) vont donc lui offrir une deuxième jeunesse.

Du côté des animaux, déjà, la clôture qui sépare les sangliers des cervidés sera supprimée. Les quelque 80 sangliers, daims, cerfs et chevreuils partageront bientôt le même enclos. Le public pourra donc les voir évoluer dans un environnement plus proche de la réalité. "Et puis la vue sur l'enclos des sangliers et la boue n'était pas la plus jolie en arrivant", souligne Antoine Couka, directeur de l'agence rouennaise de l'ONF. Un aménagement paysager viendra donc le remplacer.

Renforcer l'expérience pour les visiteurs

Tout au long du parcours autour de l'enclos, le public profitera également de mobilier et d'explications plus ludiques. "Les points de vision, pour mieux voir les animaux discrètement, seront eux aussi repensés. Ils seront toujours en bois, mais avec des essences locales et avec de la végétation", ajoute Antoine Couka. De nouveaux itinéraires piétons vont également permettre de rejoindre facilement les deux sites remarquables voisins, la mare Epinay et l'arboretum.

Pour repenser complètement cette expérience visiteur, la Métropole et l'ONF vont débourser 183 500 € pour des travaux qui s'étaleront de mars 2018 jusqu'à l'automne suivant. Mais que les amoureux du site se rassurent, il restera ouvert et accessible pendant toute cette période.

A LIRE AUSSI.

Seine-Maritime : le parc animalier de la Roumare rénové, les habitants consultés

Tout savoir sur les sangliers de la forêt de Roumare