Val-de-la-Haye. [photos] Seine-Maritime : découverte des nouveautés en forêt de Roumare

De nouveaux aménagements au sein du parc animalier de la forêt de Roumare, au Val-de-la-Haye (Seine-Maritime). Ils ont été présentés jeudi 25 octobre 2018 et vont se poursuivre jusqu'au printemps 2019.

De nouveaux points d'observation

"Les points de vision, ces plateformes qui permettent d'observer les animaux, ont été refaits à neuf avec de nouvelles palissades et des outils pédagogiques pour en savoir plus", détaille Samuel Sempé, responsable du service accueil du public à l'Office national des forêts (ONF).

Les palissades ont d'ailleurs été conçues avec du chêne normand. Tandis qu'une exposition photos a pris place dans le kiosque d'information située à l'entrée du parc. "Pendant l'été, les visiteurs nous ont fait des photos dans le parc", rappelle Samuel Sempé après l'organisation de ce concours. Des silhouettes d'animaux ont aussi été installées.

Frédéric Sanchez devant l'exposition de photos des visiteurs. - Amaury Tremblay

400 000 visiteurs annuels

D'autres chantiers se poursuivent avec la rénovation du parking et des places plus grandes pour les personnes à mobilité réduite. "Un préau va aussi être installé pour accueillir des groupes et expliquer l'histoire du parc", poursuit Samuel Sempé. L'enclos pour les sangliers va également être agrandi à l'automne 2018.

Des éléments pédagogiques ont été installés sur les postes d'observation. - Amaury Tremblay

"Chaque année, 400 000 visiteurs se rendent dans le parc animalier", ajoute Cyril Moreau, vice-président de la Métropole en charge de l'environnement. Au total, les forêts situées autour de Rouen attirent quatre millions de personnes par an.

Ces travaux dans le parc animalier ont coûté 183 500 euros financés par la Métropole Rouen Normandie et l'ONF.

Pratique. Journée d'animations pour petits et grands dimanche 4 novembre 2018 de 14h30 à 17h. Infos sur metropole-rouen-normandie.fr