Rouen. Opération de nettoyage ce dimanche dans les forêts rouennaises

Une grande opération de nettoyage des forêts autour de Rouen (Seine-Maritime) se tient, dimanche 22 avril 2018. Les trois forêts domaniales sont concernées : la Forêt Verte, Roumare et La Londe-Rouvray. La présence de déchets en forêt est "un phénomène récurrent qui est en augmentation, à la grande désolation des forestiers puisque ça abîme le paysage et ça pollue", explique Catherine Savary, chargée de communication à l'Office nationale des forêts (ONF) de Rouen.

Ces déchets sont à l'origine d'une mortalité chez les petits animaux qui "rentrent dans les bouteilles et dans les canettes". Ils ont aussi un coût de 35 000 euros par an (en 2017) pour les forêts périurbaines et 60 000 euros en Seine-Maritime et dans l'Eure, selon l'ONF.

Des pièges photo

Pour retrouver les personnes qui laissent des déchets en forêt, l'ONF compte généraliser des dispositifs de piège photo sur différents lieux. "Nous allons augmenter les moyens pour retrouver les auteurs de pollution en forêt", détaille Catherine Savary.

Les bénévoles ont ramassé différents déchets en forêt. - ONF

"Récemment, une personne qui a déposé trois sacs-poubelle en forêt a été identifiée et condamnée à plus de 700 euros d'amende", ajoute-t-elle.

Les bénévoles mobilisés

L'ONF fait appel à la bonne volonté des citoyens pour participer à ce rendez-vous. "Il s'agit aussi d'un moment convivial avec l'organisation d'animations et d'un pot après l'opération", affirme Catherine Savary. Par exemple, des ânes seront présents dans la forêt de la Londe-Rouvray pour aider à porter les déchets.

• À la forêt de Roumare, le rendez-vous est donné à Canteleu, au rond-point entre piscine et collège, à 9h45 pour une fin prévue à 13 heures.

• Dans la forêt de La Londe-Rouvray, rendez-vous au parking St Nicolas, route de la Louveterie, côté commune de La Londe à 9h45 et fin à 13 heures.

• En forêt Verte, rendez-vous au parking du Grand Canton à 13h30 pour un ramassage jusqu'à 17 heures.



Pratique. Si vous êtes intéressé, renseignements et inscriptions auprès de la Maison des forêts au 02 35 52 93 20.

