L'Agenda en Normandie : lundi 3 octobre

MANCHE

Samedi on retrouve les Twin pour une soirée d'automne à la Bazoge près de Mortain dans le Sud Manche, avec en tête d'affiche cette année, la révélation reggae 2014 : Yellam à quelques semaines de la sortie de son nouvel album The Musical Train. Comptez entre 9 et 13 euros l'entrée, retrouvez la billeterie en ligne sur www.les-twin.fr

L’association Barokia présente, en partenariat avec la Ville de Saint Lô et le Pôle hippique, le régiment de cavalerie de la Garde républicaine. Celui-ci se produira en grand uniforme pour 3 grands spectacle, vendredi et samedi à 21.00 et ce dimanche à 15.30 dans le grand manège situé sur le magnifique site du pôle hippique. Les trompes de chasse et la fanfare de cavalerie seront aussi présentes et assureront des animations en ville et dans l’enceinte de la cour d’honneur du haras national. Les billets s’achètent sur www.polehippiquestlo.fr ou sur place.

Dimanche rendez-vous dès 8h30 à la maison de la forêt à Montfiquet pour une grande randonnée organisée par l'Amicale cycliste de Bayeux. Il s'agit d'un randonnée VTT en hommage à François Mahieu. Inscriptions à partir de 8 h 30 pour un départ à 9 h. Deux circuits sont proposés : 25 et 40 km environ. Cette randonnée est ouverte à tous. Pot d'accueil, ravitaillement et pot à l'arrivée sont également prévus.

CALVADOS

Mercredi rendez-vous au Cargö à Caen dès 19h30 pour découvrir le festival Ouest-Park. Venez vous imprégner de l’ambiance de cet événement qui se tient tous les automnes au Havre, dans l’enceinte d’un ancien fort militaire. Au programme de cette soirée : caravanes 2.0, jeux, DJ set, blindtest et concert dans la caravane spectacle. Il s'agit d'un condensé de l’esprit Ouest Park.

Jeudi dès 20h retrouvez la Maison Tellier en concert au Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair. La Maison Tellier est un groupe de musique français, dont le style musical se situe entre musique folk, country et chanson française. Ils revisitent les sources américaine et anglaise du blues pour donner des compositions country-folk chantées en anglais comme en français. De doux héritiers de la tradition country folk américaine à la Dylan, et sur les pas de Calexico, Bonnie Prince Billy et Herman Dune. Ils viennent vous présenter leur dernier album “Avalanche” sorti en janvier dernier.

ORNE

Mercredi à vos manettes à la médiathèque de la Ferté Macé. Jouez à plusieurs à la PS4 ou à la WiiU sur écran géant à partir de 13h30. Puis un atelier parents-enfants est organisé, l'atelier créatif «Land Art» de 14h à 16h au Centre Socioculturel. C'est gratuit avec l'Association l’Age d’Or.

Enfin pour toutes les personnes atteintes de maladies chroniques ou en suite de soin cancer, le club en association avec l’hôpital, la Ligue contre le cancer et ONCO Normandie propose deux programmes « Sport santé » : action J’mactiv et Imapac autour de la gym adaptée. Rendez-vous à la salle ASPTT d'Argentan chaque lundi de 14h à 15h ou de 17h à 18h et le jeudi de 11h à 12h. Au programme : gym douce et relaxation. Pensez à amener jogging, baskets et bouteille d'eau.