Rouen. Tribunal à Rouen : ils volent de l'essence "pour repartir en Roumanie"

Jeudi 22 septembre 2016, sont présents à la barre du tribunal correctionnel de Rouen (Seine-Maritime) deux prévenus d'origine roumaine accusés de tentative de vol en réunion et en récidive pour l'un d'entre eux. Un troisième homme, complice et instigateur du délit aux dires des deux premiers, est absent et "sûrement rentré en Roumanie", les entend-on dire.

L'affaire se passe dans le quartier Grieu, à Rouen, dans la nuit du 29 février 2016. L'absent à la barre avait besoin d'essence pour rentrer dans son pays. Il demande donc à ses amis de l'aider à vider le réservoir d'un engin de chantier où la société SOGEA Nord Ouest est installée pour travaux. "On a simplement voulu aider notre ami à repartir en Roumanie", dit l'un des prévenus, niant toute participation au vol et prétendant n'avoir fait que le guet sans être sortis de leur voiture pendant que leur comparse s'activait à remplir leurs bidons.

Pris sur le fait

La police, présente sur les lieux au cours d'une simple patrouille, surprend une voiture stationnée à l'entrée du chantier avec deux hommes à bord discutant en langue étrangère. Intrigués, les policiers interpelle les deux suspects. Le troisième parvient à s'enfuir. Conduits au commissariat, on s'aperçoit que l'un d'entre eux a déjà été entendu au tribunal pour plusieurs délits en 2014, et avait bénéficié d'un sursis. Quant à son complice, son casier judiciaire est vierge.

Après délibération, le tribunal les reconnaît coupables et condamne le premier à quatre mois de prison de prison avec sursis, assortis de 70 heures de travail d'intérêt général. Le second est relaxé. Le troisième, absent, est condamné à trois mois avec sursis.

