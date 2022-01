Nice (AFP). La nouvelle doyenne des Français est une grande lectrice

Née à Paimpol le 28 juillet 1903, Honorine Rondello, née Cadoret, devient la doyenne après le décès d'Elisabeth Collot qui s'est éteinte dimanche dans l'Isère et avait le même âge, 113 ans.

Bretonne, mariée à un cordonnier rencontré quand elle était au service d'une riche famille à Menton (Alpes-Maritimes), Honorine "a toute sa tête", "est autonome, gère seule sa toilette, descend seule en fauteuil avec l'ascenseur pour manger, et elle lit énormément", a déclaré à l'AFP Agathe Chante, la directrice de l'Ehpad où Mme Rondello vit depuis une mauvaise chute en 2010.

"On lui en offre (des livres, ndlr) et elle lit surtout des romans historiques, ou d'aventures et des policiers, regarde les informations et lit beaucoup le journal local", a précisé Agathe Chante.

Mme Rondello va aussi à la messe une fois par mois, reçoit tous les jours la visite de sa fille octogénaire et aime les jeux de mémoire, mais pas les cartes.

"C'est une personne très agréable, spontanée et naturelle, qui ne fait pas de manière", a précisé sa directrice, elle-même surprise que la vieille dame accepte au pied levé des visites de journalistes après l'annonce de son nouveau titre de doyenne nationale.

"On ne lui a pas dit hier soir pour qu'elle passe une nuit tranquille. On lui a dit ce matin quand elle était réveillée", raconte Mme Chante. "Surprise", sa pensionnaire a réagi en disant: "J'aurais préféré être la vingtième", au lieu d'être la plus âgée, selon la directrice.