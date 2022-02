Orne. Des associations mobilisées contre l'isolement des seniors

L'Orne est le plus vieillissant des cinq départements normands : un Ornais sur trois est âgé de plus de 60 ans. Après Mortagne-au-Perche en 2016, une dizaine d'associations et institutions qui œuvrent pour les seniors se sont réunies à Damigny, près d'Alençon, le vendredi 18 octobre 2019. Leur but commun est de lutter contre l'isolement, très important en milieu rural.

Ces associations sont regroupées depuis 2017 au sein du collectif MonaLisa, acronyme de Mobilisation nationale contre l'isolement des âgés. Amélie Bonhomme, animatrice au centre social Croix-Mercier à Alençon :

Les exemples d'actions menées par ces associations sont multiples, explique Amélie Bonhomme :

En France : une personne âgée de plus de 75 ans sur quatre souffre de solitude.

À l'initiative de ce projet : le Conseil départemental de l'Orne, la MSA, la Carsat, les Petits frères des pauvres, l'ADMR, l'UNA, Générations Mouvements, la Croix-Rouge, les centres sociaux, le collectif d'urgence, France Alzheimer, Familles Rurales, les centres locaux d'information et de coordination, l'Agence nationale des chèques vacances.