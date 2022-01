Pollution de l'air à l'ozone en Seine-Maritime et dans l'Eure

L'observatoire de la qualité de l'air Air Normand indique ce mercredi 24 août 2016 que le seuil d'information et de recommandation pour une pollution de l'air à l'ozone devrait être dépassé jeudi 25 août 2016 en Seine-Maritime et dans l'Eure. Ce sont l'ensoleillement et les fortes températures qui favorisent l'apparition d'ozone.

La Préfecture de de Seine-Maritime rappelle que les personnes vulnérables (femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants, plus de 65 ans, atshmatiques...) et sensibles (dont les symptomes sont amplifiés lors des pics, à l'instar des diabétiques) sont les plus concernées par cette pollution.

Pas de sport, moins de voiture

Devant ce phénomène, la préfecture recommande de limiter les activités physiques et sportives et de respecter les traitements médicaux. En cas de symptome ou d'inquiétude, elle demande aux personnes concernées de se rendre chez le pharmacien ou de consulter un médecin.

Enfin, la préfète de Seine-Maritime Nicole Klein demande entre autres aux usagers de la route de privilégier le covoiturage et les transports en commun.

Canicule

Le département de Seine-Maritime a également été placée en vigilance jaune canicule par Météo France. La préfecture recommande à la population de boire fréquemment de l'eau, déviter l'alcool et de maintenir son logement au frais (fenêtres et volets fermés toute la journée, à n'ouvrir que le soir venu).