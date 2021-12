L'Agenda en Normandie : mercredi 10 août

Le Théâtre équestre de La Pommeraye (Calvados), en Suisse Normande, vous propose un nouveau spectacle intitulé «Equus Circus». Ce dernier mêle arts de la rue et arts équestres. Rendez-vous, jeudi 11, vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 août 2016 à 21h30 pour assister à l'une des représentations. Retrouvez toutes les infos ICI

Les twins fêtent leurs 36 ans cette année et vous proposent un festival sur deux jours. C'est à la Bazoge, près de Saint Hilaire du Harcouët, dans la Manche. Rendez-vous samedi 13 et dimanche 14 août 2016. La soirée est à 13€, c'est 20€ pour les deux jours. Plus d'infos ICI

Dans le cadre des animations estivales proposées sur la base de loisirs de La Ferté Macé (Orne), le service des sports de La Ferté Saint-Michel (Orne) vous propose de participer gratuitement à une animation kayak polo, ce dimanche 14 août 2016, à 15h. Plus de renseignements auprès de la Mairie.

Lundi 15 août 2016, rendez-vous à Saint-Lô (Manche) dès 21h, aux pieds des remparts et sur les bords de Vire, pour danser avec le groupe Live Deluxe qui animera la soirée avant le feu d'artifice prévu à 22 heures. Reprise du bal à l'issue du spectacle pyrotechnique.

