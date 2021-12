L'Agenda en Normandie : mardi 2 août

Jeudi, vendredi et samedi, des nocturnes sont organisées au Zoo de Jurques. De 20h à 00h, partez à la découverte du zoo. Vous arpenterez les allées du parc et suivrez un chemin lumineux. Des animations et des nourrissages vous seront proposés tout au long de la soirée comme des jeux de lumières et des acrobates lumineux. Les infos ICI

A partir de vendredi et jusqu'à lundi, se tient la fête de Ducey- Les Chéris. Au programme : course cycliste, vide-greniers, brocante, apéro-concert, Corso Fleuri, défilé nocturne de chars illuminés, bal et feu d'artifice. Rendez-vous, durant ces 4 jours, à Ducey-Les Chéris pour profiter de toutes ces fesitivtés.

Tout ce week-end, se tiendront les Hastingales à Domfront en Poiraie, à l'occasion du 950ème anniversaire de la Bataille d'Hastings. Sur place, camps normand et saxon, animation musicale et théâtre. L'entrée est à 6€ pour les adultes, 4€ pour les enfants.