Lyon (AFP). Premier chassé croisé de l'été: 560 km de bouchons à la mi-journée

Le pic a été atteint à 12h07 avec 559 km de bouchons au niveau national, des conditions de circulation conformes aux prévisions, souligne Bison futé.

Le temps de parcours dépasse les quatre heures entre Lyon-Sud et Orange (contre 01h40 en temps normal), précise Vinci Autoroutes. Sur l'A9, pour un trajet entre Orange et Narbonne, il faut compter 03h15 au lieu de 01h45. Entre Narbonne et l'Espagne, compter 01h20 au lieu de 50 minutes.

Enfin, pour un trajet Toulouse-Narbonne, le temps de trajet est de deux heures (au lieu de 01h20).

Du côté du ciel, trois départements du Sud-Est (Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-de-Haute-Provence) étaient placés en vigilance orange pour les orages jusqu'à 20h00 avec de possibles chutes de grêle, de très fortes pluies et une importante activité électrique.

Bison futé conseille par ailleurs d'éviter l'autoroute A39 au sud de Dole, coupée dans le sens Nord-Sud suite à un accident.

Globalement, il est recommandé d'éviter les contournements de Paris et de Lyon jusqu'à 14h00, ainsi que les principales autoroutes de la moitié nord du pays (A31, A6, A10, A13, A71) jusqu'à 16h00. Il vaut mieux ne pas prendre les principales autoroutes de la moitié sud du pays (A7, A8, A9, A10, A61, A63) jusqu'à 19h00.

Dans le sens des retours, il est préférable de ne pas emprunter les principales autoroutes de la moitié nord du pays (A6, A10, A13, A71) jusqu'à 19h00, de même que celles de la moitié sud (A7, A8, A9, A10, A61, A63) jusqu'à 17h00.

Retour au vert dimanche sur les routes, Bison Futé prévoyant des conditions de circulation habituelles.

Beaucoup de monde était également attendu ce week-end dans les gares et les aéroports où se profile une grève des personnels navigants d'Air France du 27 juillet au 2 août.