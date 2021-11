Grenoble (AFP). Vacances: circulation dense pour le premier week-end de départs

A 07H30, des bouchons étaient déjà signalés sur l'A7 en direction de Marseille, au niveau de Valence, et sur l'A10 en direction de Bordeaux, au niveau de Tours, selon le site internet de Bison Futé, le service public d'information routière.

Les conditions de circulation devraient se dégrader jusqu'à 13H00, qui marque traditionnellement le pic de bouchons les samedis de départs en vacances.

Vendredi, un premier pic a été atteint à 17H45 avec 569 km de bouchons au niveau national, dont 320 km en région parisienne.

Samedi, la circulation sera dense sur les routes en direction du Sud ou des régions côtières. D'autant que les vacanciers français ne seront pas seuls à prendre la route, les Belges et une partie des Néerlandais étant eux aussi en congés.

D'importantes difficultés sont attendues sur les itinéraires en direction de l’Espagne (notamment à Bordeaux) et de la Méditerranée (sur les autoroutes du Sud, Lyon…).

Bison Futé, qui est désormais disponible via une application mobile gratuite, conseille d'éviter les autoroutes du sud de la France (A7, A8, A9) de 09H00 à 15H00 et la traversée de Lyon et la vallée du Rhône de 09H00 à 18H00. La journée de dimanche est classée orange dans le sens des départs en Ile-de-France. Et le week-end est classé vert dans le sens des retours.

"Près de 14.000 policiers" sont déployés cet été pour faire baisser "la mortalité sur les routes", a annoncé le ministre de l'Intérieur vendredi.

Sur le premier semestre, le nombre de morts a encore augmenté de 1,9% (1.569 tués) par rapport à la période correspondante de l'année dernière, après avoir crû en 2014 et 2015.

La SNCF attend 1,2 million de passagers dans les gares durant le week-end, pour lesquels elle a prévu de déployer 3.000 trains.