Lyon (AFP). Chassé-croisé des vacances d'hiver: pic de 140 km de bouchons à 11H30

"Un pic de 140 kilomètres de bouchons dans les deux sens, c'est conforme à 2013, année de référence car la configuration des zones est identique, mais moins que la semaine dernière où on a connu un pic cumulé de plus de 180 km de bouchons à midi", a expliqué à l'AFP Severine Besson, co-directrice du CRICR Rhône-Alpes-Auvergne. Selon elle, beaucoup de vacanciers ont choisi de partir dès vendredi soir. Dans le sens des départs, classé "noir" par Bison Futé, on n'enregistrait plus à 13H00 que 53 km de perturbations cumulées, les principales difficultés se situant sur l'A43 entre Lyon et Chambéry, en direction des vallées de la Maurienne et de la Tarentaise avec un cumul de 25 km de bouchons. La traversée de la région grenobloise restait difficile à la mi-journée avec 4 km de bouchons sur l'A480, 1 km sur la rocade sud et 10 km sur la RN85 entre Champagnier et Vizille. Sur la RN90, les automobilistes devaient s'armer de patience sur une dizaine de kilomètres en direction de Bourg-Saint-Maurice (Savoie). En début d'après-midi, les accès aux stations ne posaient pas de problèmes particuliers, selon le CRICR. La circulation se densifiait un peu dans le sens des retours, classé "orange" par Bison Futé, avec 50 km de perturbations cumulées, principalement sur l'A43, Chambéry/Lyon où on recensait 7 km de bouchons à Aiton (Savoie) et 15 km entre La-Tour-du-Pin et Bourgoin (Isère). Les vacanciers ayant choisi de voyager en train sont pénalisés par une grève des cheminots de Rhône-Alpes où six trains régionaux sur dix circulaient en moyenne sur l'ensemble de la région. Selon la SNCF, 80% des circulations - éventuellement en bus de substitution - sont assurées depuis Chambéry, principal carrefour ferroviaire vers les stations de ski. "Les lignes Lyon-Modane et Lyon-Bourg-Saint-Maurice sont maintenues", ajoute la SNCF. Dimanche, ce sont "a minima" 90% des trains sur les axes Lyon-Grenoble, Lyon-Chambéry et Lyon-Annecy qui seront opérationnels, précise-t-elle. Ce week-end est considéré comme "le plus chargé des vacances d'hiver 2016" car il fait coïncider les départs des personnes de la zone C, les derniers retours de ceux de la zone B, et les retours partiels pour ceux de la zone A.

