Lyon (AFP). Départs en vacances: journée noire avec 630 km de bouchons

Les juillettistes partis samedi ont connu samedi la première journée noire des vacances avec 630 kilomètres cumulés de bouchons au plus fort, même si la chaleur a paradoxalement permis d'éviter le pire. Comme l'an dernier, se télescopaient les premiers grands départs en vacances et le week-end prolongé du 14 juillet. Résultat: une journée classée rouge par Bison Futé et même noire en Vallée du Rhône. Le pic de circulation a été atteint à 12H30 avec 630 kilomètres de ralentissements, soit plus que l'an dernier à la même heure (540 km). Des difficultés qui équivalent environ à une liaison Paris-Orange complètement embouteillée. Comme d'habitude, les difficultés se sont concentrées sur l'autoroute du soleil, l'A7. Il a fallu jusqu'à 3H pour faire Lyon-Orange, contre 1H40 en temps normal. A 16H00 cependant, le trafic avait déjà considérablement reflué avec "seulement" 30 km de bouchons en région parisienne et 278 km en province. - Bitume en surchauffe - Dans le reste de la France, des ralentissements ont perturbé le trafic en région parisienne, ainsi qu'au niveau de Bordeaux et Tours essentiellement. Beaucoup d'automobilistes sont restés bloqués des heures sous un soleil de plomb et un bitume en surchauffe: 33 degrés à Lyon ou Toulon, 35 à Valence ou en Avignon. A l'instar de Marie Dupont, partie de Lille à 03H30 dans la nuit avec "une fille de 17 ans, un chat et un mari" pour rejoindre Draguignan (Var): à la mi-journée, elle approchait de Marseille après avoir passé la matinée dans les bouchons. Mais elle n'a pas voulu décaler son départ en vacances car "on était pressé de partir", a-t-elle raconté à l'AFP. Les prévisionnistes, eux, sont plutôt satisfaits car ils "s'attendaient à pire", selon le Centre régional d'information et de coordination routières (Cricr) Rhône-Alpes-Auvergne. En effet, la chaleur a paradoxalement contribué à améliorer la situation: "depuis hier soir jusque ce matin 08H00, on a eu un flux continu, les gens sont partis beaucoup plus tôt pour éviter la chaleur donc ça a permis de fluidifier", explique-t-on au poste de surveillance régionale. En outre, beaucoup de vacanciers avaient déjà pris la route vendredi, avec jusqu'à 678 kilomètres de bouchons cumulés vers 18H00. Pour réguler le trafic sur l'autoroute du soleil, la vitesse a également été abaissée par endroit de 130 km/h à 110 ou 90 km/h. - Du noir les 22 juillet et 1er août - "La constitution du bouchon, c'est une demande qui dépasse une capacité. On a pour habitude de dire qu'une voie permet d'écouler 1.200 véhicules/heure. A partir d'un certain nombre de véhicules, on arrive à de la congestion", explique Christophe Dussaud, du Cricr Rhône-Alpes-Auvergne. Tout l'enjeu pour les exploitants est donc de retarder cette congestion grâce aux régulations de vitesse. Expérimentées dès 2004 en vallée du Rhône, elles sont mises en oeuvre à chaque gros rendez-vous sur l'A7 et l'A9. Le reste du week-end devrait être beaucoup plus calme avec du vert dans les deux sens prévu dimanche. La région Ile-de-France est toutefois classée orange dans le sens des départs, tout comme l'arc méditerranéen dans celui des retours.

