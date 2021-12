Lyon (AFP). Départs en vacances: journée noire avec 600kms de bouchons

, même si la chaleur a paradoxalement permis d'éviter le pire. Comme l'an dernier, ce samedi se télescopent les premiers grands départs en vacances et le week-end prolongé du 14 juillet. Résultat: une journée classée rouge par Bison Futé et même noire en Vallée du Rhône. A 12H40, le Centre national d'information routière (Cnir) comptabilisait 630 kilomètres de bouchons cumulés en France, soit plus que l'an dernier à la même heure (540 km). Des difficultés qui équivalent environ à une liaison Paris-Orange complètement embouteillée. Le pic était en passe d'être atteint avant un retour à la normale après 17/18H00. En région parisienne, les premiers ralentissement ont commencé très tôt (5H30) comparé à l'an dernier et, à l'heure du déjeuner, le Cnir dénombrait 80 km de bouchons. En province, il y avait à la même heure 540 km d'embouteillages et comme prévu les principales difficultés se concentraient sur l'A7 en direction de la Méditerranée, avec une circulation en accordéon sur 85 kilomètres entre Lyon et Orange. Le temps de parcours entre ces deux villes était d'ailleurs de 3H00, contre 1H40 en temps normal. "On reste sur du noir en Rhône-Alpes mais on s'attendait à pire", commente pour l'AFP le Centre régional d'information et de coordination routières (Cricr) Rhône-Alpes-Auvergne. - Bitume en surchauffe - "Depuis 9H00, nous sommes dans les bouchons. Il fait 33 degrés et le trafic se fait en accordéon. Là nous ne sommes plus loin de Marseille. Nous sommes partis à 3H30 de Lille pour Draguignan (Var)", raconte à l'AFP Marie Dupont. Partie avec "une fille de 17 ans, un chat et un mari", elle n'a pas voulu décaler son départ en vacances car "on était pressé de partir". Sous un soleil de plomb, avec 33 degrés attendus à Lyon ou Toulon, 35 à Valence ou en Avignon, le bitume était en surchauffe. Mais la chaleur a paradoxalement contribué à améliorer la situation: "depuis hier soir jusque ce matin 08H00 on a eu un flux continu, les gens sont partis beaucoup plus tôt pour éviter la chaleur donc ça a permis de fluidifier", explique-t-on au poste de surveillance régionale. Pour réguler le trafic sur l'autoroute du soleil, la vitesse était par endroit abaissée de 130 km/h à 110 ou 90 km/h. - Rouler moins vite pour arriver plus vite - "La constitution du bouchon, c'est une demande qui dépasse une capacité. On a pour habitude de dire qu'une voie permet d'écouler 1.200 véhicules/heure. A partir d'un certain nombre de véhicules, on arrive à de la congestion", explique Christophe Dussaud, du Cricr Rhône-Alpes-Auvergne. Tout l'enjeu pour les exploitants est donc de retarder cette congestion grâce aux régulations de vitesse. Expérimentées dès 2004 en vallée du Rhône, elles sont mises en oeuvre à chaque gros week-end sur l'A7 et l'A9. A la frontière vers l'Italie, les automobilistes devaient aussi s'armer de patience pour franchir le Tunnel du Mont-Blanc: à 12H45 il y a avait 1H30 d'attente. Dans le reste de la France, d'autres ralentissement étaient à déplorer, dont un de 40 kilomètres sur l'A71 entre Montmarault et Combronde peu avant Clermont-Ferrand. Il y avait aussi 23 kilomètres de ralentissement pour sortir d'Ile-de-France sur l'A13, 20 kilomètres sur l'A10 au niveau de Tours et 10 kilomètres sur l'A10 vers Bordeaux.

