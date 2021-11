L'Agenda en Normandie : vendredi 22 juillet

America Normandy Festival à partir de ce vendredi et jusqu'à dimanche à Caen. Le festival de la culture américaine revient avec de l'équitation western, de la musique et de la danse country. Une édition riche en nouveautés : concerts, spectacles, musique et danse sont au programme. Rendez-vous pendant ces 3 journées au parc des expositions de Caen. L'entrée est à 12€ pour les adultes pour une journée, c'est 6€ pour les enfants et le pass 3 jours adulte est à 30€.

Tout ce week-end, se tient la 1ère Fête de l'Avranchin. Les mondes normands et la Normandie médiévale seront à l'honneur. Au programme : concerts, spectacle nocturne de vidéomapping, marché des producteurs, compétition et initiation aux jeux normands et installations d'arts numériques dans la vieille ville. Rendez-vous à Avranches ce samedi de 10h à 00h et ce dimanche de 10h à 18h.

Tout ce week-end, se tient la 2ème édition du Barneville-Carteret Gliss'Festival avec Tendance Ouest. Assistez à des shows de rampes et venez vous initier aux sports de glisse. Tout est gratuit. Retrouvez Tendance Ouest en direct ce samedi de 9h à 12h et retrouvez le programme complet du week-end sur bcglissfestival.com