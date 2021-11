FOOT Mercato : Andy DELORT (SM Caen) attendu aux Tigres (Mexique) dès cette semaine ?

L'épisode "Andy Delort au Mexique" serait-il passé au stade de feuilleton ? Pas impossible. Au premier rang des personnes impactées par l'absence du buteur depuis la reprise (ndlr : 4 juillet), l'entraîneur du SM Caen, Patrice Garande. Sur RMC hier, le coach normand a été clair : "il n’y a pas de clash, pas de bras de fer. Il y a un joueur qui est en arrêt de travail et qui pour l’instant ne peut pas s’entrainer". Fermez le ban.

Reste qu'en coulisses et du côté des dirigeants caennais, la première offre déclarée "irrecevable et très insuffisante" par Xavier Gravelaine la semaine dernière, a été suivie d'une seconde, qui pourrait cette fois avoir fait mouche. C'est en tout cas ce qu'ont paru ce lundi 18 juillet, la chaîne Multimedios et surtout Record, le « L'Équipe » au Mexique. Et avec force de détails, qui plus est.

"officialisation lundi ou mardi, visite médicale en milieu de semaine" (Multimedios)

De l'autre côté de l'Atlantique on apprend ainsi que Caen aurait potentiellement accepté une propositon de "7 ou 8 millions de dollars (8M€) avec des bonus (jusqu'à 10M de dollars selon Record)", précisant que Delort "avait pesé de tout son poids dans les négocations pour parvenir à un accord satisfaisant pour les deux clubs". Sûrs de leurs faits, nos confrères d'outre atlantique précisent également que André Pierre Gignac est au coeur du dossier puisque ce dernier a "parlé à Delort" et demeure proche de Jean-Christophe Cano, représentant d'Andy Delort, qui lui "a checké tous les termes du futur contrat".

L'issue devrait même être connue très rapidement puisque toujours selon nos confrères méxicains, l'officialisation du transfert devrait avoir lieu "lundi ou mardi" et qu'Andy Delort est tout bonnemenent "attendu en milieu de semaine à Monterrey, pour se soumettre à la traditionnelle visite médicale". Wait and see dit-on... Ou plutôt "espera y ver" du coup !

Record : http://www.record.com.mx/futbol-futbol-nacional-liga-mx-tigres/delort-costaria-tigres-10-millones-de-dolares

Multimedios : http://www.multimedios.com/deportes/futbol/tigres/andy-delort-vendria-tigres.html