L'Agenda en Normandie : mardi 19 juillet

Jusqu'au 20 août, proposez à vos enfants de tester l'aquaride, sur le parking du Thar à Kairon, commune de Saint-Pair-sur-Mer (Manche). Une énorme structure ouverte de 11h à 19h. Comptez 5€ pour 5 glissades unique en France et retrouvez les coordonnés de Best-Ride-Gyropode-Normandie sur leur Page Facebook.

Mercredi, l'association Mauna Kea vous propose d'apprendre le skimboard à Courseulles-sur-Mer (Calvados). Des animations variées et des initiations gratuites seront assurées tout au long de la journée de 10h à 18h. L'occasion aussi de découvrir des sports de glisse et d'assister à des démonstrations assurées par des champions de classe nationale. Toutes les infos et toutes les dates de la tournée Skim School Tour ICI

Vendredi, un marché des producteurs de pays est organisé à L'Aigle (Orne). L'occasion de découvrir des producteurs locaux et déguster leurs produits. Rendez-vous, ce vendredi, de 16h à 20h sur la Place de la Halle. Toutes les infos ICI