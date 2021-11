Calvados : interpellé au volant, le multirécidiviste n'a jamais eu le permis de conduire

Un ressortissant iranien âgé de 46 ans comparaissait lundi 11 juillet 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour conduite d'un véhicule sans assurance, sans contrôle technique, sans carte grise établie à son nom, et surtout sans permis de conduire… La procureur de la République soupire : "On vous voit ici, vous juge et vous condamne une fois par an (en 2013, en 2014, puis en 2015) et voilà une nouvelle comparution aujourd’hui ! Apparemment cela ne vous fait ni chaud ni froid !". Le prévenu se justifie en affirmant qu'il ne se sert de la voiture que pour aller au travail.

"Je n'ai jamais été titulaire du permis de conduire français"

Avec un soupçon de lassitude, la procureur lui rétorque : "Depuis le temps, vous savez bien que c'est une infraction en France, même pour aller au travail, voyons !". Le prévenu admet n'avoir jamais été titulaire du permis de conduire français. "Pourquoi ne pas demander à la préfecture le changement de votre permis iranien ?". Cette question, formulée par la présidente, ne recevra qu'une réponse très vague.

"Votre casier judiciaire commence à se remplir"

La procureur reprend : "Il a visiblement du mal à comprendre que même pour aller au travail, il n'a pas le droit de conduire et que c'est un délit et non pas une « bêtise » comme il dit si bien ! Il faut une peine qui l'en dissuade !". Résultat des courses : il écope de 2 mois de prison avec sursis, assortis de 12 mois de mise à l'épreuve. S'y ajoutent la confiscation de son véhicule et l'obligation de se présenter aux épreuves du permis de conduire. "Attention, cela devient sérieux", l'avertit la présidente, "la prochaine fois, ce sera de la prison ferme. Votre casier judiciaire commence à être un peu trop rempli…".





