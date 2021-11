Idées loisirs en Normandie pour ce week-end des 16 et 17 juillet

MANCHE

Le festival Chauffer Dans La Noirceur fête ses 24 ans sur la plage de Montmartin-sur-Mer jusqu'à dimanche avec plus de 40 groupes au programme. Le site s’articule autour de quatre scènes qui proposent quatre ambiances différentes, mais avec toujours le même point d’orgue : l’accessibilité et la convivialité. Toutes les infos pratiques et le programme ici

Tout ce week-end, se tient le 53e Tour du Roc à la Nage à Granville. C'est une étape de Coupe de France en eau libre avec une épreuve de 5 km au départ de la cale de l'Avant port. Le départ de la course sera donné à 16h45 le samedi. Des initiations et des matchs de water-polo se tiendront le dimanche. Les infos sur la page Facebook "Le Tour du Roc à la Nage".

Tout ce week-end, se tient le moto-cross d'Ouville, près de Coutances. 12 courses par jour sont attendues. Samedi, apéro concert et feu d'artifice et rendez-vous dimanche pour assister aux finales et remporter de nombreux lots dont une moto Pit Bike. Plus d'infos ici



Tout ce week-end, se tient le Festival Coup de Vent à Vauville. C'est un festival de cerf volant proposant de nombreuses activités avec le vol de centaines de cerf-volans mais aussi des jardins éoliens, des lâchers de bonbons, des baptêmes de parachute pour les doudoux et des initiations au char à voile. Tout est gratuit. Rendez-vous à Vauville samedi et dimanche de 10h à 16h30.

Jusqu'à dimanche, c'est la 18e édition du Festival de l'Enfant : les culottes courtes sont en vacances à Port-Bail. Au programme : boums, spectacles, ateliers, animations variées, jeux gonflables, bal en plein air et feu d'artifice.

Dimanche, une journée animée est organisée dans le parc du château des Montgommery à Ducey. Dans le cadre du Festival Normandie Impressionniste, un déjeuner sur l'herbe est proposé. Chacun doit apporter son pique-nique. La fanfare de Ducey Baie Music sera présente de 12h à 13h et des animations seront proposées tout au long de l'après-midi.

CALVADOS

Tendance Ouest, partenaire du Skim School Tour, la tournée d'initiation à la glisse sur la côte normande. Venez découvrir le skimboard gratuitement vendredi et samedi à Villers-sur-Mer, dimanche à Carteret et le 20 juillet à Courseulles-sur-Mer. Retrouvez toutes les dates de la tournée et toutes les infos ici

A Ouistreham, le Festival "Les sables animés" est de retour cet été pour fêter son 10ème anniversaire avec de nombreuses animations dans le respect du littoral normand. Première étape de la tournée à Hermanville-sur-Mer ce samedi avant de continuer notamment le samedi 23 juillet à Lion-sur-Mer. Infos et programme ici

ORNE

Tout ce week-end, rendez-vous au 4e Bagnoles Tatoo Show à Bagnoles-de-l'Orne. 25 tatoueurs présents, des graphistes, dessinateurs et créateurs de vêtements et de bijoux. Un concert est prévu dimanche après-midi. Rendez-vous samedi et dimanche près du Château de Bagnoles-de-l'Orne.