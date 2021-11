Football : la campagne d'abonnement lancée à Quevilly Rouen Métropole

La campagne d'abonnements pour la saison 2016-2017 de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) au stade Diochon est officiellement lancée ce lundi 11 juillet 2016 ! Et si l'équipe de Manu Da Costa évoluera bien à l'échelon supérieur l'an prochain après sa montée en National, les tarifs, eux, ne change pas. L'abonnement annuel (17 matchs à domicile au lieu de 15 en CFA) vous coûtera 165€ en tribune Honneur, 110€ en tribune Lenoble et 55€ en tribune Zénith (tribune découverte située derrière les buts). Pour les abonnés, le placement est libre et l'accès aux matchs amicaux et aux rencontres de Coupe de France est gratuit. Si vous préférez vous rendre à un match de temps en temps, l'entrée est à 15€ en tribune Honneur, 10€ en tribune Lenoble et 5€ en tribune Zénith. Pour rappel, les matchs se joueront le vendredi soir à 20h.

Pratique. Plus de renseignements au 02 79 02 77 20.

