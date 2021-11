L'Agenda en Normandie : mardi 12 juillet 2016

Les "Rendez-vous de l'été" se tiennent à Flers (Orne) jusqu'au dimanche 28 août 2016 pour la 5ème édition. Quatre rendez-vous hebdomadaires : les "mardi rando", les "jeudi curieux", les "vendredi concert" et les "dimanche au parc". Un marché des producteurs de pays est également proposé un vendredi sur deux. Toutes ces animations sont gratuites et ouvertes à tous. Plus d'infos ICI

A partir de jeudi 14 juillet 2016 et jusqu'à dimanche 17 juillet 2016, c'est la 18ème édition du Festival de l'Enfant : les culottes courtes sont en vacances à Port-Bail (Manche). Au programme : boums, spectacles, ateliers, animations variées, jeux gonflables, bal en plein air et feu d'artifice. Renseignements auprès du service animation de la Mairie de Port-Bail (Manche).

Le Festival "Les sables animés" est de retour cet été pour fêter son 10ème anniversaire avec de nombreuses animations dans le respect du littoral normand. Première étape de la tournée à Hermanville-sur-Mer (Calvados) ce samedi 16 juillet 2016 avant de continuer notamment le samedi 23 juillet 2016 à Lion-sur-Mer (Calvados). Infos et programme ICI

A LIRE AUSSI.