L'Agenda en Normandie : lundi 11 juillet 2016

Jeudi 14 juillet 20106, c'est la Fête des Pâtures à Argentan (Orne). Au programme : théâtre de rue, animations, ateliers, concerts, défilé et apéritif citoyen. Une journée entièrement dédiée aux arts de la rue aux bords du fleuve Orne. Spectacles et concerts gratuits et l'entrée varie entre 1€ et 2€ pour les ateliers. Rendez-vous, ce jeudi 14 juillet 2016, de 11h à 23h à Argentan (Orne).

La tournée estivale d'initiation au skimboard est prête pour une nouvelle saison. Retour du Skim School Tour cet été en Normandie avec Tendance Ouest et Maunakéa. L'occasion de tester le skim et d'autres sports de glisse sur une plage près de chez vous. La tournée passe par Villers-sur-Mer (Calvados) vendredi 15 juillet 2016, samedi 16 juillet 2016 et dimanche 17 juillet 2016 à Carteret (Manche) et mercredi 20 juillet 2016 à Courseulles-sur-Mer (Calvados). Retrouvez toutes les infos ICI

Tout ce week-end, se tient le Festival Coup de Vent à Vauville (Manche). C'est un festival de cerf-volant proposant de nombreuses activités avec le vol de centaines de cerf-volants mais aussi des jardins éoliens, des lâchers de bonbons, des baptêmes de parachute pour les doudoux et des initiations au char à voile. Tout est gratuit. Rendez-vous à Vauville (Manche) samedi 16 juillet 2016 et dimanche 17 juillet 2016 de 10h à 16h30.

