Euro 2016 : vivez la finale Portugal-France sur écran géant à Saint-Lô !

Alors que le Calvados a rendez-vous à Ouistreham, pour une journée d’exception organisée sur la plage par la Ville de Ouistreham Riva-Bella et Tendance Ouest (tournoi de beach soccer dès 14 heures, retransmission sur écran géant à 20 heures), la première radio régionale de Normandie met également les bouchées doubles dans la Manche, pour vous faire vivre cette finale historique entre le Portugal et la France…

On remet ça pour la finale !

Face au succès de la retransmission de la demi-finale, La Manche Libre, Tendance Ouest et la Ville de Saint-Lô ont en effet décidé de reconduire l’opération pour une retransmission haute en couleurs (bleu, blanc et rouge, là-aussi) de la finale de l’Euro 2016 entre la France et le Portugal en finale de l'Euro 2016, dimanche 10 juillet. Un écran géant sera installé sur la Plage verte, dos à la station service E. Leclerc.