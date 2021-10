Euro 2016 : faites vos pronostics et gagnez des cadeaux avec Normandie Sport

Depuis mercredi 1er juin et le coup d'envoi donné sur l'App Store et Google Play Store, vous êtes nombreux à vous accaparer la nouvelle application Normandie Sport. Disponible sur mobile et tablette, elle est co-produite par Tendance Ouest et La Manche Libre, et vous propose un concentré aussi varié qu'inédit de tous les sports dans la région.

Pronostiquez les matchs de l'Euro

A l’occasion de l'Euro 2016 de football, Normandie Sport vous propose d'émettre vos pronostics sur tous les matchs de la compétition. Le but du jeu ? Vous êtes invité à deviner les résultats des matchs en saisissant vos pronostics… Et en présageant le nombre de buts marqués par chacune des deux équipes à la fin du match.

Marquez des points, créez votre tribu…

Le principe est simple : à la fin de la compétition, les 3 joueurs qui auront reçu le plus grand nombre de points au classement général du jeu seront récompensés. Mais ça ne s'arrête pas là… Normandie Sport a aussi mis en place un classement pour le "champion de la journée", afin de récompenser les 3 meilleurs pronostiqueurs de chaque journée de l'Euro (et il y en a 23) ! Pour partager la fête, vous pouvez créer votre "tribu", et vous comparer pour savoir qui est le meilleur pronostiqueur de l'équipe. Pas rassasié ? Afin d'engranger encore plus de points, vous pouvez aussi parrainer vos amis !

… Et gagnez une télé, un ordi portable, un séjour en mobil-home, etc.

Avec Normandie Sport, on ne joue pas d'argent. C'est juste pour le plaisir du jeu. Mais jouer avec Normandie Sport, ça peut rapporter gros, très gros…

Au classement général et à l’issue du dernier match, les trois meilleurs pronostiqueurs de la compétition seront récompensés :

Gros lot n°1 : une télévision LED SONY de 102 cm (valeur de 529 € TTC)

Gros lot n°2 : un ordinateur portable LENOVO G70 (valeur de 500 € TTC)

Gros lot n°3 : un séjour en mobil-home de 3 nuits et 4 jours (valeur de 303 € TTC)

A chaque journée de l'Euro 2016, les 3 meilleurs pronostiqueurs seront également récompensés :

Lot n°1 : une semaine en salle de sport (valeur de 40 € TTC)

Lot n°2 : un ballon de football (valeur de 18 € TTC)

Lot n°3 : un mug (valeur de 5 € TTC)

Comment jouer ?

C'est très simple. Tentez gratuitement votre chance en téléchargeant l’appli Normandie Sport sur Google Play ou dans l’App Store. Cliquez sur le bouton "Pronostics" (en haut à droite) et… faites vos jeux !